В российской армии появились мотовзводы, использующие мотоциклы для быстрой доставки бойцов, снаряжения и эвакуации раненых.

В российской армии начали действовать мотовзводы, созданные для быстрой доставки бойцов, боеприпасов и снаряжения на ЛБС. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. Новая техника позволяет решать боевые задачи с высокой скоростью и минимальной заметностью, что особенно важно в условиях активных боевых действий.

Военнослужащие используют мотоциклы для перевозки продуктов питания, воды, средств связи и боекомплекта. Кроме того, мобильные подразделения занимаются эвакуацией раненых, ротацией личного состава и доставкой штурмовых групп.

«Мотоциклы дают нам скорость и маневренность. Там, где другие идут долго, мы преодолеваем путь за считанные минуты. ВСУ пытаются отслеживать маршруты, но благодаря частой смене направлений мы сохраняем преимущество», — рассказал один из военнослужащих с позывным «Ёж».

Главное преимущество мотоциклов перед другой военной техникой — высокая проходимость и устойчивость к сложным условиям. Узкие колёса минимизируют риск подрыва на минах и позволяют безопасно передвигаться по пересечённой местности, где крупногабаритная техника часто оказывается бесполезной.