Артиллерийская установка «Мста-Б» совместно с беспилотником «Орлан-30» демонстрируют высокую точность на расстоянии до 30 км.

Минобороны России представило кадры боевой работы расчёта артиллерийской установки 2А65 «Мста-Б», способной поражать цели на расстоянии до 30 километров. Поддержка и корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотника «Орлан-30», что обеспечило максимальную точность ударов.

Экипаж «Мста-Б» применил различные виды боеприпасов, включая фугасные, осколочно-фугасные и высокоточные. Благодаря этому артиллерийская установка успешно поражала фортификационные сооружения, бронетехнику и живую силу условного противника. Особое место занимает корректируемый боеприпас «Краснополь» с лазерным наведением, который продемонстрировал высочайшую эффективность.

Гаубица «Мста-Б» способна производить до 8 выстрелов в минуту и имеет боекомплект на 60 выстрелов. Дальность стрельбы достигает 30 км при использовании снарядов с донным газогенератором. Масса установки составляет 7 тонн, для её транспортировки используется тягач «Урал-4320» или многоцелевой транспортер МТ-ЛБ, способный развивать скорость до 80 км/ч.

Беспилотник «Орлан-30», выполняющий корректировку огня, оснащён оптико-электронной системой и имеет дальность полёта до 300 км при скорости 150 км/ч. Продолжительность его полёта превышает 5 часов, что позволяет эффективно контролировать ситуацию на поле боя.