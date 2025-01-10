Sony представила XYN Headset — гарнитуру для создания 3D-контента, предназначенную для профессионалов в области дизайна и анимации.

На CES 2025 Sony представила прототип своей новой гарнитуры XYN Headset, ориентированной на создание пространственного контента. В отличие от популярных VR-гарнитур, таких как Apple Vision Pro, эта модель предназначена не для потребления контента, а для его создания, включая 3D-моделирование и производство компьютерной графики.

XYN Headset оснащена 4K OLED-дисплеями и функцией видеопереключения, что позволяет пользователю переключаться с виртуальной реальности на реальное окружение с помощью внешних камер. Это устройство ориентировано на творческих специалистов в области дизайна, анимации и игрового производства, а также может стать важным инструментом в индустрии кино и развлечений.

Прототип гарнитуры XYN Headset пока недоступен для потребителей, однако будущие разработки в этой области могут значительно повлиять на рынок смешанной реальности в ближайшие годы.