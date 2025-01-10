Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Sony представила XYN Headset — гарнитуру для создания пространственного контента
Sony представила XYN Headset — гарнитуру для создания 3D-контента, предназначенную для профессионалов в области дизайна и анимации.

На CES 2025 Sony представила прототип своей новой гарнитуры XYN Headset, ориентированной на создание пространственного контента. В отличие от популярных VR-гарнитур, таких как Apple Vision Pro, эта модель предназначена не для потребления контента, а для его создания, включая 3D-моделирование и производство компьютерной графики.

XYN Headset оснащена 4K OLED-дисплеями и функцией видеопереключения, что позволяет пользователю переключаться с виртуальной реальности на реальное окружение с помощью внешних камер. Это устройство ориентировано на творческих специалистов в области дизайна, анимации и игрового производства, а также может стать важным инструментом в индустрии кино и развлечений.

Прототип гарнитуры XYN Headset пока недоступен для потребителей, однако будущие разработки в этой области могут значительно повлиять на рынок смешанной реальности в ближайшие годы.

#новости #sony #гаджеты #ces 2025 #3d-контент #xyn headset
Источник: t3.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Беларуси наладили серийное производство новейших станков для выпуска деталей сложной формы
+
Немцы массово устанавливают солнечные панели на балконах, чтобы сэкономить на электроэнергии
+
В России возрождают добычу стратегически важного металла — бериллия
3
В 2024 году в России ввели в эксплуатацию три моста, которые вошли в ТОП-20 самых длинных мостов
5
RX 9070 от AMD в Call of Duty соперничает с RTX 4080 Super
+
Инсайдеры: GTA 6 предложит продвинутую графику и физику, превосходящие RDR 2
3
RTX 5090 не справляется с Alan Wake 2 и Black Myth: Wukong в 4K/60 FPS без DLSS 4
14
Серия Samsung Galaxy S24 первой получит январское обновление Android 2025 года
+
Сценарий «Человека-паука 4» с Томом Холландом перепишут, согласно Дэниэл Рихтману
+
Су-57 5-го поколения превосходит конкурентов за счет высокой огневой мощи и ассортимента боеприпасов
14
Робот-колобок от компании Samsung поступит в продажу уже в этом году
+
Samsung Galaxy A56 показался на сайте сертификации с переработанным дизайном
+
На атакованном дальнобойной ФАБ заводе "Мотор Сич" делали двигатели для дронов "Паляница"
+
Портал GSMArena составил топ смартфонов 2024 года в категории "лучшее аудио"
1
Samsung намерена внедрить технологию Color Filter on Encapsulation в будущий Galaxy S26 Ultra
+
Nvidia представила персональный ИИ-суперкомпьютер стоимостью 3000 долларов
3
ВКС России нанесли удар ФАБами с УМПК по заводу "Мотор Сич" в Запорожье
4
Сотрудники Apple обманули компанию на $152 000 через пожертвования на благотворительность
+
Xeneon Edge представила 14-дюймовый сенсорный экран для просмотра информации на ПК
+
Глобальная версия OnePlus 13 поддерживает функцию Find My Device в выключенном состоянии
+

Популярные статьи

Деградация светодиодов на примере почерневшей от времени E27 лампы Gauss от 2014 года
81
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
77
"Грязные ангелы", "Крейвен-охотник", "Присяжный номер 2": краткий обзор фильмов
4
Какие аксессуары стоит купить счастливому обладателю новой PlayStation 5 (Xbox series)
4
"Носферату": краткий обзор фильма
+
Какой SSD лучше всего подойдет для апгрейда Sony Playstation 4 (Xbox one)
3
Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 M64 32Mb - обрезки со стола Хуанга
46
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
12
Илон Маск: Нейросети освоили всю человеческую информацию и стали учиться по данным от самих себя
+

Сейчас обсуждают

FelsheR-zzzzz
16:01
"Я отправил личное сообщение, так что можно уже не прикидываться слепым, глухим, тупым и тянуть резину." Ахахах, сказочный... писатель на деревню дедушке, такие и статьи)))
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
aleximus777
15:57
Ну как это графика не меняется? Меняется. Это как еще одно утверждение, что играть не во что. Было б время... Якобы адекватно оптимизированные игры на старом железе жестко тормозят, как раз из-за усло...
RTX 5090 не справляется с Alan Wake 2 и Black Myth: Wukong в 4K/60 FPS без DLSS 4
Чато -- -- Бот
15:42
Ничего, европейчики всё вернут до копейки и с процентами. А с каклов сдерём все шкуры до кучи. Что, собсно, и делается: "...На сайте Офиса генерального прокурора Украины ежемесячно излагается «Стати...
ЕС передал Украине первый транш на €3 млрд за счёт замороженных активов России
FelsheR-zzzzz
15:38
А я наоборот последние лет 5 на мси перешёл - отличные мамы. До этого асусятником был - мси не хуже. Ага чтота у Фени статьи в основном про мясо.
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
Сергей Калиганов
15:36
MyHeritage удаляет все данные россиян. Как сохранить свои ДНК и генеалогическое древо? https://dzen.ru/a/Z3afcPQFuQtSKYHn Расписал подробно, пошагово, со скриншотами.
Генеалогический сервис MyHeritage закроет учетные записи пользователей из России
FelsheR-zzzzz
15:34
На йух бы ты шел, клоун, я тебя (как и все здесь) даже не читаю. По началу 1 раз пару обзацев осилил - вижу 100% дебил. До свидания, тупое не интересное чмо! Твоя писанина как и ты бесполезны и ни че...
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
eai
15:34
Ну вот, про сакуру информацию откопал после моего предыдущего замечания. У ниссана есть еще старый е-нв200. А инстер ждем, чем больше электромобилей - тем лучше.
Hyundai будет покорять японский авторынок с помощью электромобиля за $18 000
Sergej V
15:31
амортизация автомобиля :) эту статью расхода кому владелец будет выплачивать?
Владение белорусским кроссовером Belgee X70 может оказаться дорогостоящим удовольствием
baal88
15:14
Потом не обижайтесь, когда цены будут повышаться, вы сами это поддержали, вы правильно написали, рынок сам отрегулирует, всё взаимосвязано.
Российские потребители массово возвращают продавцам новогодние ели, гирлянды и декор
FelsheR-zzzzz
15:12
Зачем ты основы укроинской экономики рассказываешь? Весь мир и так в курсе к чему торговля сырьем и ебалом приводит.
В России возрождают добычу стратегически важного металла — бериллия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем