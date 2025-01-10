Плита работает от встроенной батареи и позволяет готовить без подключения к сети

Компания Copper на выставке CES 2025 представила индукционную плиту Charlie, которая работает от батареи. Устройство включает в себя встроенную батарею, что позволяет продолжать готовку даже в случае отключения электроэнергии.

Charlie оснащена стеклокерамической варочной панелью, вместительной духовкой на 4,5 кубических фута и мощной батареей на 5 кВтч, обеспечивающей работу устройства в условиях отсутствия электросети.

Индукционная плита Copper Charlie предлагает точную настройку температуры, которая может варьироваться от 26 до 260 градусов по Цельсию, а её нагревательные элементы и вентиляторы позволяют не только готовить, но и запекать и жарить.

Copper Charlie доступна для предзаказа в трех цветах — нержавеющая сталь, Sea Salt White и Azurite Blue. Стоимость варьируется от $6000 до $6900 в зависимости от выбранного варианта, а доставка начнётся в апреле 2025 года.