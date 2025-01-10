На CES 2025 компания Elvie представила детское кресло-шезлонг Elvie Rise, которое адаптируется под предпочтения родителей и отслеживает сон малыша.

Компания Elvie представила на выставке CES 2025 инновационное устройство — Elvie Rise, которое сочетает в себе функции детского кресла и качели с возможностью превращения в уютный шезлонг для сна. Одной из особенностей является то, что родители могут оставить малыша внутри, не беспокоясь о перемещении, так как встроенный ремень автоматически втягивается при переходе из режима кресла в режим шезлонга.

Elvie Rise использует технологию SoothLoop, которая записывает и воспроизводит индивидуальное качание, выбранное родителями. Это позволяет креслу точно имитировать движения матери, успокаивая малыша. К тому же, родителям доступна настройка скорости качания, и устройство запоминает предпочтения, повторяя их в будущем.

Устройство подключается к мобильному приложению, через которое можно отслеживать режимы сна ребенка. Elvie Rise работает тихо, не издавая механических шумов, что не мешает малышу спать. Оно также не зависит от проводов, а аккумулятор позволяет работать до четырех часов, в зависимости от интенсивности качания. Устройство доступно для предзаказа по цене $800.