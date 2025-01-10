Tombot представила на CES 2025 роботизированного щенка Jennie, который помогает пожилым людям и пациентам с деменцией справляться с одиночеством и стрессом.

На выставке CES 2025 был представлен роботизированный щенок Jennie. Разработанный американской компанией Tombot, этот гиперреалистичный питомец призван стать эмоциональной поддержкой для людей, страдающих от деменции, депрессии, стресса или одиночества.

Jennie внешне напоминает щенка лабрадора и оснащена сенсорами, которые позволяют реагировать на прикосновения. Благодаря встроенному ИИ и голосовой активации, щенок может выполнять команды, например, лаем ответить на просьбу.

Щенок Jennie работает от аккумулятора, заряжается за ночь и может функционировать в течение всего дня. Кроме того, через мобильное приложение можно настроить питомца, дать ему имя и отслеживать взаимодействия. Tombot также планирует обновлять возможности щенка, добавляя новые команды и действия, что поможет улучшить качество ухода в медицинских учреждениях.

Компания Tombot стремится получить одобрение FDA для своей разработки, но пока не раскрывает подробностей о стоимости и дате выхода Jennie на рынок.