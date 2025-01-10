На CES 2025 представлен Base Case — чемодан, который становится мобильной рабочей станцией с двумя экранами. Это устройство для удалённых работников, которое легко использовать в пути.

На выставке CES 2025 был представлен уникальный мобильный рабочий инструмент, который может стать настоящей находкой для удалённых работников и цифровых кочевников. Base Case — это чемодан, который в считанные секунды превращается в полноценную рабочую станцию с двумя экранами.

Чемодан оснащён двумя 24-дюймовыми дисплеями с разрешением 1920 x 1080 и частотой обновления 75 Гц. Вы можете легко подключить его к любому ноутбуку с Windows или macOS через HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4, USB-C и другие порты. Всё, что нужно для установки — просто подключить и начать работать.

Кроме того, Base Case оборудован телескопическими ножками, которые поднимают его на 25 см, обеспечивая удобное расположение экранов на уровне глаз. Он весит 9 кг, что достаточно удобно для транспортировки.

Хотя цена Base Case ещё не раскрыта, можно уверенно сказать, что это устройство не будет дешевым.