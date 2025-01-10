В России танковые подразделения начали использовать закрытые боевые позиции, подобно артиллерии.

Российские танковые подразделения начали использовать тактику, схожую с артиллерийской, ведя огонь с закрытых позиций. Это позволяет избежать лишнего внимания со стороны ВСУ, особенно в тех случаях, когда цели не видны напрямую из-за особенностей местности. Военнослужащие поделились опытом работы в тесной связке с операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые помогают корректировать огонь.

Экипажи танков, после получения данных от операторов БПЛА, выезжают на позиции и начинают работать. Первый выстрел — пристрелочный, а затем последуют точные корректировки для точного поражения цели. Главное, как отметили командиры танков, это эффективная защита от угроз с воздуха, в частности от FPV-дронов.

Помимо стратегии, важным фактором успеха является своевременное снабжение подразделений. Все необходимое — снаряды, топливо, запасные части — всегда под рукой, что позволяет быстро реагировать на любые изменения ситуации и поддерживать высокую боеспособность.