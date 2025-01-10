В России начались испытания нового беспилотного летательного аппарата ТрАМП, предназначенного для транспортировки грузов и выполнения других логистических задач.

В России стартовали испытания перспективного транспортного беспилотного летательного аппарата ТрАМП, который способен значительно упростить и ускорить логистику в труднодоступных районах. Специалисты проводят наземные тесты, проверяя работоспособность систем и механизмов управления, а первый полет намечен на апрель 2025 года.

ТрАМП, как многоцелевая авиационная платформа, предназначен для транспортировки до 250 кг груза на большие расстояния. Он может выполнять несколько задач одновременно, включая доставку товаров в отдалённые регионы, использование в качестве ретранслятора сигнала или носителя для малых беспилотников. Это делает его крайне универсальным инструментом в современных операциях.

Внешне ТрАМП напоминает дрон с усиленным шасси, оснащённым пневматическими шинами большого диаметра, что позволяет ему взлетать и садиться даже на коротких неподготовленных площадках. С максимальной крейсерской скоростью 195 км/ч и потолком высоты в 3000 метров, он может преодолевать расстояния до 600 км, что делает его идеальным решением для доставки в труднодоступные места.

Кроме того, ТрАМП оснащён модульной конструкцией, позволяющей заменять ключевые компоненты, такие как крыло, двигатель или шасси, прямо в полевых условиях, что значительно снижает время на ремонт и обслуживание.