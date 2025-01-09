BMW представила свою систему Panoramic iDrive на CES 2025, которая превращает лобовое стекло в интерактивный дисплей с 3D Head-Up Display.

На CES 2025 BMW представила систему Panoramic iDrive, которая превращает лобовое стекло в дисплей.

Система iDrive включает в себя 3D Head-Up Display, который проецирует информацию прямо на лобовое стекло, от крыши до крыши. На экране отображаются важные данные, такие как скорость и режим работы автомобиля, а также пользовательские виджеты, которые можно настраивать под себя. Эти данные всегда находятся в поле зрения водителя, что исключает необходимость отвлекаться на центральный экран.

Самым интересным элементом системы является возможность интеграции навигации, а также отображения информации о пробках, температуре и других данных, прямо в лобовом стекле. Все это выглядит как на экране телевизора — без лишних кнопок и панелей управления.

Кроме того, BMW внедряет голосового ассистента, который помогает водителю управлять автомобилем, изменять режимы и взаимодействовать с системой.