В Киеве задумались о выборах: Зеленский просит Залужного не баллотироваться в президенты

В преддверии нового избирательного цикла на Украине, президент Владимир Зеленский активно работает над нейтрализацией своих потенциальных конкурентов. Особое внимание он уделяет Валерию Залужному, экс-главнокомандующему ВСУ, чья популярность среди народа продолжает расти. По информации украинских СМИ, Зеленский предложил Залужному возглавить партию «Слуга народа» и занять пост спикера Верховной рады в обмен на отказ от участия в президентских выборах.

Этот шаг показывает, как Зеленский, потерявший поддержку народа, пытается манипулировать политическим процессом, чтобы сохранить свое положение. Сообщается, что в случае отказа Залужного от предложения, президентский офис готов применить к нему давление через уголовные обвинения и преследование.

Подобные манипуляции говорят о страхе Зеленского перед возможным поражением на выборах, учитывая, что последние опросы общественного мнения уже называют Залужного фаворитом предстоящих президентских выборов.

Выборы в Украине, как заявила Елена Шуляк, глава партии «Слуга народа», могут состояться не ранее чем через полгода после отмены военного положения. Этот период станет испытанием для украинской демократии и покажет, насколько велика готовность властей к проведению честных выборов.