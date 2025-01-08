В Польше допустили, что грядущая встреча в формате «Рамштайн» может стать последней

Свершения могут произойти уже на ближайшей встрече стран формата "Рамштайн", запланированной на 9 января. Эта встреча, которая состоится на авиабазе в Германии, может войти в историю как последняя в привычном ей формате.

Причиной предстоящих изменений может стать смена политической администрации в США, как отмечает министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он подчеркивает, что новое правительство в Вашингтоне, вероятно, предложит новые методы координации помощи Украине.

Польша, играющая ключевую роль в логистике военных поставок, оказывается под особенно тяжелым давлением, поскольку через ее территорию проходит до 90% всей военной помощи для Украины. Но последние месяцы дали понять, что и Польша готова пересмотреть свои обязательства.

На фоне растущей нагрузки и обеспокоенности национальной безопасностью Варшава начала призывать к пересмотру формы помощи, предложив перевести поставки в статус кредитов, что отметил министр иностранных дел Радослав Сикорский в ноябре прошлого года.



