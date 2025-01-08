В интернете появились уникальные кадры, на которых запечатлён выход на боевую позицию и работа российской боевой машины пехоты БМП-3.

В сети появились редкие кадры работы российской боевой машины пехоты БМП-3, на которых запечатлён её выход на огневую позицию и успешная стрельба прямой наводкой сразу из трёх орудий. Экипаж БМП-3 поразил укрепления, в том числе окопы и блиндажи, что демонстрирует эффективность этой боевой машины.

На видео видно, как оператор-наводчик БМП-3 использует весь арсенал машины для поражения целей: 100-мм нарезное орудие 2А70, 30-мм автоматическую пушку 2А72 и 7,62-мм спаренный пулемёт ПКТ.

Управляемые ракеты и автоматическая пушка позволяют БМП-3 эффективно поражать как укреплённые позиции, так и живую силу.

С момента принятия на вооружение в 1987 году БМП-3 продолжает оставаться важной составляющей в вооружении российской армии, а её улучшенная версия с более мощным и энергоэффективным двигателем продолжает демонстрировать свои преимущества на поле боя.