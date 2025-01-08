Пенсионеров предупредили о хитрой схеме обмана с настройкой телеприставок

В последние месяцы мошенники снова нашли способ обмануть пожилых россиян — на этот раз через настройку телевизионных приставок. Преступники используют доверчивость старшего поколения, а также их недостаточные знания о технических тонкостях, чтобы выманить деньги.

Схема работает так: мошенники представляются специалистами по ремонту или настройке техники, обещая помощь в подключении или настройке приставки. На самом деле их цель — вытащить как можно больше денег. В качестве «доказательства» выполненных работ они предлагают поддельные документы и акты. Это создаёт у жертв ощущение, что всё происходит по правилам, и что они не имеют права на отказ.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, Сергей Гаврилов, отметил, что эта проблема с каждым годом становится всё более актуальной. По его словам, аферисты умело маскируются под легальных специалистов, создавая видимость законности. Мошенники могут даже зарегистрироваться как самозанятые, работать с фальшивыми документами и платить налоги. Всё это делает их действия трудными для квалификации как мошенничество в глазах закона.

На фоне этого можно ожидать, что в ближайшее время появятся и новые схемы. Недавно мошенники начали рассылать пенсионерам фальшивые письма от имени сотрудников правоохранительных органов, с просьбой явиться в суд или другие государственные учреждения. В сообщениях также присутствуют ссылки, переходя по которым можно случайно установить на устройство вредоносное ПО.