Samsung представила свою концептуальную разработку — Ballie, робота с искусственным интеллектом, который станет доступен в первой половине 2025 года

На CES 2025 Samsung наконец-то сняла завесу тайны с Ballie — маленького робота на колесах, который, по задумке, должен стать настоящим помощником в вашем доме. Но, несмотря на долгий путь от концепта до готового продукта, вокруг новинки все еще много неясностей.

Идея этого устройства была представлена еще на CES 2020, но только теперь Ballie стал по-настоящему готов к коммерческому запуску. Робот оснащен датчиками и камерами, что позволяет ему «понимать» окружающую обстановку и взаимодействовать с пользователями. Среди уже показанных возможностей — проекция звезд на потолке и помощь в организации пространства. Также рассматривалась функция общения с домашними питомцами.

Однако для реального внедрения в повседневную жизнь возникает вопрос: насколько полезным может быть такой робот в домашнем хозяйстве? Пока что все, что известно, это базовые функции, такие как управление с помощью голосовых команд и даже с помощью «нажатием ногой». Интересно, но далеко не революционно.

Samsung не сообщила цену Ballie и не уточнила, какие еще функции будут доступны в его финальной версии. Концепт — это одно, а реальное использование — совсем другое. Похоже, компания делает ставку на технологию, но нужно время, чтобы оценить, действительно ли роботы с ИИ смогут завоевать массовый рынок, как это предсказывают многие.