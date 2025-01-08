AMD Ryzen AI Max: новые чипы, которые могут заменить графику в ноутбуках.

На CES 2025 AMD представила Ryzen AI Max и Max+, чипы, которые, возможно, изменят всё, что мы знали о ноутбуках с дискретной графикой. Новые процессоры обещают до 250% повышения производительности в графике, что ставит их на уровень RTX 4060. Так что теперь все те, кто ещё сомневается в интегрированных решениях, начинают задаваться вопросом: а может, GPU больше не нужны?

Что изменилось? Во-первых, AMD добавила больше графических ядер и увеличила пропускную способность памяти, а также улучшила взаимодействие с NPU для работы с ИИ. Эти улучшения не просто делают Ryzen AI Max быстрее — они превращают его в монстра, способного справляться с задачами, которые раньше считались прерогативой исключительно мощных дискретных видеокарт.

Причём, AMD не просто заявляет высокой производительности своих решений, они на деле обогнали M4 и M4 Pro в тестах на 3D-рендеринг. И всё это при гораздо меньшем энергопотреблении. Вопрос в другом: если чипы AMD продолжают демонстрировать такие потрясающие результаты, что будет с рынком мобильных видеокарт? Может, наступает время для гибридных решений, которые вобрали в себя как графику, так и вычисления?

Будущее интригует, и AMD явно движется в правильном направлении. Но вопрос остаётся: что будет с теми, кто всё ещё верит в дискретные GPU?