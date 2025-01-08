Оба телефона имеют улучшенную систему охлаждения и оптимизацию ПО для более стабильной работы при высоких нагрузках. Продаваться новые смартфоны начнут с 10 и 13 января соответственно.

7 января 2025 года OnePlus представила две новинки на своём зимнем мероприятии: флагман OnePlus 13 и более доступную модель OnePlus 13R. Оба устройства оснащены мощными чипами Snapdragon, но предназначены для разных сегментов пользователей.

OnePlus 13 получил чип Snapdragon 8 Elite, в то время как модель OnePlus 13R использует чип Snapdragon 8 Gen 3. Оба телефона имеют улучшенную систему охлаждения и оптимизацию ПО для более стабильной работы при высоких нагрузках. Одной из ключевых особенностей стало увеличение площади системы жидкостного охлаждения в OnePlus 13R до 9925 мм², что совпадает с флагманом.

Обе модели имеют солидные батареи на 6000 мАч, а также улучшенные камеры с высокой скоростью затвора и точной цветопередачей. Устройство уже показано в сравнении с конкурентами, где OnePlus 13 выделяется лучшими показателями в съёмке быстрых объектов.

Цены на OnePlus 13 в Индии начинаются с 849 долларов США за модель с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. В то же время OnePlus 13R доступен с ценой от 513 долларов за 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Продаваться новые смартфоны начнут с 10 и 13 января соответственно.

Кроме того, OnePlus предложит скидки и бонусы при обмене старых устройств.