На выставке CES 2025 компания ASUS в рамках своей линейки Republic of Gamers (ROG) представила новые ультрапортативные игровые ноутбуки Zephyrus G14 и G16.

На CES 2025 ASUS показала новые игровые ноутбуки, которые станут шагом в будущее, где минимализм встречается с производительностью. Zephyrus G14 и G16 — это устройства, которые ломают все стереотипы о том, какими должны быть игровые ноутбуки. Они тонкие, легкие и, кажется, не верят в пределы производительности.

В G14 стоит процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370, а в G16 — Intel Core Ultra 9 285H, но тут начинается самое интересное. Раньше мы привыкли к тому, что ноутбуки ASUS всегда шли с процессорами Intel, а теперь что? Похоже, компания делает резкий шаг в сторону AMD, оставляя Intel в прошлом. Это еще один звоночек для голубого лагеря, который уже не раз терял рынок производительных чипов.

Но процессоры — это только начало. Оба ноутбука оснащены новыми видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5080 и 5090, с мощностью, которая кажется чересчур для устройств такого размера. Эти карты обеспечивают игру на максимальных настройках даже в самые требовательные игры с трассировкой лучей и технологиями, такими как DLSS 4. И все это — в тонких корпусах, которые весят как ультрабуки. Zephyrus G14 — 1,5 кг и 1,59 см толщины. G16 еще тоньше и легче — 1,49 см и 1,85 кг.

А вот система охлаждения — это уже вообще отдельная тема. ASUS, похоже, решила, что мало просто иметь крутые характеристики. В G14 — теплопроводность на 47% лучше, чем у предыдущих моделей, а G16 и вовсе предлагает жидкий металл и паровую камеру. Вентиляторы второго поколения — Arc Flow — разгоняют все, что можно, и делают работу ноутбуков почти бесшумной. Тут реально можно почувствовать, что это не просто ноутбук, а мощная игровая машина.

Что касается экранов, то здесь ASUS тоже не поскупилась. 3K OLED с 120 Гц на G14 и 2,5K дисплей с 240 Гц на G16. Все это со 100% покрытием DCI-P3 и поддержкой HDR. На этих экранах будет видно каждую деталь в играх и смотреть фильмы в 4K будет одно удовольствие.

Но вот ценники — это уже совсем другая история. За такую производительность и стиль придется раскошелиться. Хотя точная цена пока не объявлена, специалисты прогнозируют, что G14 обойдется примерно в $1800, а G16 — около $2200. Но если хочешь быть на гребне волны в мире гейминга и контент-креации, готовь кошелек. Рынок готов к революции — и ASUS ее запускает.