Канада готова "купить" Аляску: ответ Форда на провокации Трампа

Политическая атмосфера между Канадой и США снова накаляется. Премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд неожиданно предложил Канаде рассмотреть покупку Аляски. Это заявление, сделанное 7 января, стало своеобразным ответом на слова Дональда Трампа о том, что Канада может стать 51-м штатом США.

"Если Трамп предлагает нам присоединиться к США, почему бы нам не предложить взамен купить Аляску? А заодно и Миннесоту с Миннеаполисом," — заявил Форд, добавив, что подобные высказывания от американского президента трудно воспринимать всерьез.

Дональд Трамп, известный своими резкими и провокационными заявлениями, ранее уже поднимал тему возможного объединения двух стран. Поводом стало заявление Джастина Трюдо об отставке. Трамп утверждал, что объединение избавило бы обе страны от пошлин и снизило налоги. В декабре 2024 года он также предположил, что Канада и Мексика могли бы стать штатами США, если не решат проблемы нелегальной миграции и контрабанды.

Форд не стал скрывать своего раздражения и сарказма, добавив, что высказывания Трампа, пусть и звучат как шутка, способны вызвать ненужное напряжение. Его предложение о покупке Аляски стало не только ответом, но и способом подчеркнуть независимость Канады.

В то время как Трамп продолжает провокации, канадская политическая элита подчеркивает, что любые разговоры о слиянии с США остаются нереальными.