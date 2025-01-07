Администрация Байдена рассматривает возможность обмена бывшего помощника Усамы бен Ладена на трех американцев, удерживаемых в Афганистане.

Президент США Джо Байден стоит перед сложным решением, которое может определить его администрацию на международной арене. В центре дилеммы — предложение талибам об обмене Мухаммада Рахима аль-Афгани, одного из крупных фигур "Аль-Каиды" и бывшего соратника Усамы бен Ладена, на троих американцев, задержанных в Афганистане. Эта история, развернувшаяся на страницах The Wall Street Journal, бросает вызов не только моральным устоям, но и политической стратегии Белого дома.

Мухаммад Рахим аль-Афгани, находящийся в заключении на базе Гуантанамо, возможно, вскоре окажется в центре обмена, который, по мнению некоторых американских законодателей, мог бы стать "плохой сделкой". Конгрессмен Майкл Маккол выразил своё несогласие, подчеркивая риски, связанные с возвращением опасного террориста.

Дебаты о целесообразности такого обмена разгораются на фоне широкого спектра международных проблем и угроз. Противники обмена поднимают вопросы о возможном усилении талибана и подрыве безопасности, в то время как сторонники настаивают на приоритете спасения американских жизней.