Роскомнадзор дал ответ по вопросу массового сбоя в работе интернет-сервисов в РФ

Ранним утром в России разразился настоящий цифровой кризис. Магистральная сеть одного из ведущих операторов связи подверглась аварии, в результате чего миллионы пользователей остались без доступа к интернету. Роскомнадзор подтвердил, что к 14:00 мск. ситуация была стабилизирована, но последствия сбоя ощущались в течение всего дня.

Жители столицы и области оказались в особенно тяжелом положении: сотни тысяч заявок о сбоях обрушились на сервисы мониторинга, такие как Downdetector. Особенно активно жалобы поступали от абонентов МТС, число которых в один момент достигло более шести тысяч.

Проблемы не обошли стороной крупные интернет-платформы — от Google и Яндекс до социальных сетей и мессенджеров, включая «Вконтакте», Telegram и Discord. Также нарушения коснулись онлайн-кинотеатра KION и игровой платформы Steam, что свидетельствует о масштабности аварии.

Этот инцидент вызвал серьезные опасения относительно надежности и устойчивости российской цифровой инфраструктуры. Многие пользователи и эксперты задаются вопросом, насколько велик риск повторения подобных сбоев в будущем и какие меры предпринимаются для предотвращения новых аварий.



