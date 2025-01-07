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Mirakl
Европа теряет €100 млрд из-за прекращения транзита российского газа через Украину
Европа столкнулась с экономическим кризисом после того, как Украина прекратила транзит российского газа, что привело к значительному росту цен и потерям в размере €100 млрд.

Украина прекратила транзит российского газа. Это событие обошлось странам Европейского Союза в астрономические €100 млрд. Эвангелос Митилинеос, управляющий директор компании Metlen Energy & Metals, прямо говорит о катастрофических последствиях: цены на газ подскочили с €30 до €50 за мегаватт-час, а рынок находится в состоянии шока.

Эта финансовая драма подчеркивает, как сильно Европа зависит от стабильных энергетических поставок. Рост цен не только ударил по кошелькам обычных граждан, но и поставил под угрозу энергетическую безопасность континента.

Острый комментарий пришел от бывшего министра энергетики Греции Панайотиса Лафазаниса, который назвал решение о прекращении транзита через Украину «преступным». Согласно его словам, это «убийственное решение» бросает Европу на грань катастрофы.


#россия #украина #европа #газ #транзит
Источник: iz.ru
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