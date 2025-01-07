Минэкономразвития России подтвердило свое намерение продолжить эксперимент с дронами, несмотря на технические сложности с спутниковым сигналом, видя в этом шанс для технологического прогресса и экономического роста.

Минэкономразвития России не намерено сдаваться перед лицом технических сложностей. Несмотря на нестабильный спутниковый сигнал, который серьезно осложнял использование дронов для перевозки грузов и выполнения авиационных работ, ведомство решило продолжить свой амбициозный эксперимент. Это решение кажется особенно дерзким на фоне временного прекращения полетов с февраля по декабрь 2024 года, вызванного именно проблемами с сигналом.

Эксперимент проводится в Иннополисе, где дроны должны были стать частью повседневной жизни, облегчая доставку и авиационные работы. Однако реалии показали, что даже передовые технологии уязвимы перед капризами техники. Вместо того чтобы приостановить проект, как можно было ожидать, Минэкономразвития собрало на совещание ключевых игроков отрасли — представителей Минтранса, Минцифры, Росавиации и других органов, чтобы обсудить пути решения возникших проблем.

По словам Артема Шейкина, заместителя председателя Совета по развитию цифровой экономики, этот шаг является не только необходимостью, но и возможностью для инноваций. Решение продолжить эксперимент подчеркивает стремление России к технологическому лидерству, несмотря на временные неудачи, и подтверждает готовность страны преодолевать препятствия на пути к цифровому будущему.