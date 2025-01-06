6 января 2025 года стало известно, что в Курском приграничье российские десантники, эвакуировали трофейную боевую машину пехоты (БМП) ВСУ.





Министерство обороны РФ сообщило, что ремонтно-эвакуационная группа, работавшая в зоне операции, доставила БМП в расположение отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения. Техника была захвачена в районе населённого пункта Любимовка и доставлена в ремонтную роту для восстановления. После этого будет принято решение о её дальнейшей эксплуатации.

Эвакуация не была бы успешной без целого ряда мер безопасности. В операции участвовали инженерные расчёты, расчёты ПВО и специалисты по радиоэлектронной борьбе (РЭБ). Всё это создаёт тот уровень защиты, который позволяет российским войскам действовать эффективно и без лишних потерь, несмотря на возможные угрозы со стороны ВСУ.

Не стоит забывать, что с каждым подобным случаем ВС России не только усиливают свою технику, но и демонстрируют нарастающую способность эффективно использовать любой доступный ресурс. В том числе — и технику ВСУ.



