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Mirakl
В Курской области российские десантники эвакуировали в тыл трофейную БМП ВСУ
6 января 2025 года стало известно, что в Курском приграничье российские десантники, эвакуировали трофейную боевую машину пехоты (БМП) ВСУ.


Министерство обороны РФ сообщило, что ремонтно-эвакуационная группа, работавшая в зоне операции, доставила БМП в расположение отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения. Техника была захвачена в районе населённого пункта Любимовка и доставлена в ремонтную роту для восстановления. После этого будет принято решение о её дальнейшей эксплуатации.

Эвакуация не была бы успешной без целого ряда мер безопасности. В операции участвовали инженерные расчёты, расчёты ПВО и специалисты по радиоэлектронной борьбе (РЭБ). Всё это создаёт тот уровень защиты, который позволяет российским войскам действовать эффективно и без лишних потерь, несмотря на возможные угрозы со стороны ВСУ.

Не стоит забывать, что с каждым подобным случаем ВС России не только усиливают свою технику, но и демонстрируют нарастающую способность эффективно использовать любой доступный ресурс. В том числе — и технику ВСУ.


#новости #всу #военные новости #минобороны #бмп #армия рф #вооруженный конфликт
Источник: iz.ru
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