США, похоже, решили добавить масла в огонь экономической войны, готовя новый пакет санкций против российского теневого флота.

В 2025 году администрация Байдена готовит новый пакет ограничений, направленных на российскую нефть.Теперь на очереди танкеры, которые перевозят российскую нефть по ценам, выше установленного Западом потолка в 60 долларов за баррель.

В ответ на западные санкции Россия создала "теневой флот" — танкеры, которые зарегистрированы под другими флагами и не попадают под юрисдикцию санкционных актов. Теневой флот, по сути, стал частью рыночной реальности, и обходить санкции стало нормой. Россия использует его с невероятной изобретательностью, при этом продолжая поставки нефти в страны, которые не заинтересованы в прекращении торговли с Москвой.

Примечательно, что в то время как Запад пытается убедить мир в своей правоте, количество танкеров, использующих эти схемы, постоянно растёт. Европейские и американские судоходные компании уже несколько лет стараются избавиться от старых судов, чтобы избежать санкций и экологических рисков, но, как показывает практика, старые танкеры, в том числе российские, работают в обход.

Санкции против этих судов, конечно, будут. Однако их эффективность сомнительна. За каждым танкером стоит не просто "обход" санкций, но целая система, которая позволяет России работать с минимальными потерями. И если Запад думает, что этим удастся встать на путь решения, то, возможно, они просто не видят, как выглядит настоящая геополитическая шахматная доска.

Так что стоит ли ожидать, что эта новая волна санкций решит что-то? Наверное, не стоит. Задача совсем не в том, чтобы "победить" Россию с помощью санкций, а в том, чтобы создать иллюзию победы. Но реальность такова, что экономическая война не выигрывается ограничениями на бумаге. Особенно когда тот, против кого они направлены, давно научился играть по новым правилам.