В Новосибирске начнут выпуск пропеллеров для трофейных БПЛА «Баба-Яга»

Новосибирск стал центром нового этапа в производственной локализации — местное конструкторское бюро «Спектр» объявило о запуске серийного производства пропеллеров для тяжёлых беспилотников «Баба-Яга». Эти трофейные аппараты, в которых теперь будут использоваться исключительно российские комплектующие, получат свои первые партии на фронт.

Представители КБ уверяют, что сейчас процесс локализации на финальной стадии. Специалисты компании оцифровали модель пропеллера, создали опытный образец, провели испытания и теперь готовы наладить производство на уровне 1000 комплектов в месяц. Но это лишь начало, так как в дальнейшем планируется расширение производства и запуск сборки пропеллеров для более популярных гражданских моделей — например, DJI Mavic.

Интересно, что именно «Баба-Яга», с её промышленным, тяжёлым корпусом и определёнными возможностями, стала объектом такой детальной локализации. Здесь не только работают с трофейными дронами, но и стремятся вывести производство на новый уровень, способный поддерживать оборонные потребности страны в условиях геополитических изменений.







