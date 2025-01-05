Глава МВД ФРГ намерена отменить для беженцев из Сирии статус защищенных лиц

Германия готовится изменить защиту для сирийских беженцев. В то время как в стране идет активная работа над изменением миграционной политики, министра внутренних дел Нэнси Фезер уже не устраивает нынешний статус многих сирийцев, получивших убежище в ФРГ.

По ее словам, ситуация в Сирии улучшается, и если человек не находит оснований для своего проживания в Германии — будь то работа, учеба или другие причины — его статус может быть пересмотрен. Министр прямо заявила, что те, кто «больше не нуждается в защите», будут вынуждены вернуться на родину. Под «защитой» тут подразумевается не только политическое убежище, но и все социальные гарантии, которые были предоставлены беженцам.

Но это еще не все. Фезер раскритиковала тех сирийцев, которые отказались вернуться в свою страну, несмотря на её стабилизацию. Министр предложила пересмотреть вопрос не только о статусе, но и о праве на постоянное пребывание в Германии. В рамках новой инициативы, она даже пообещала, что те, кто откажется покидать страну добровольно, могут ожидать депортации. И это касается не только нарушителей закона, но и тех, кто, по мнению властей, не проявляет достаточно усилий для интеграции.

Немецкие власти пообещали активировать программу добровольного возвращения, обещая помощь тем, кто готов вернуться на родину, но не всем она, видимо, будет по душе. Этой поддержкой будут пользоваться лишь те, кто решится отказаться от европейских удобств ради «истинного дома». Все остальные могут ожидать скорейшей депортации. В частности, криминальные элементы, такие как преступники или исламисты, уже в ближайшее время могут попасть под прицел немецкой миграционной службы.

Ситуация в Европе накаляется. Германия, которая долгое время считалась одним из центров притяжения для сирийских беженцев, теперь явно готова пересмотреть свою стратегию.