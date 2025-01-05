С 5 февраля 2025 года российская полиция сможет самостоятельно выдворять иностранных граждан, нарушающих миграционные законы.

С 5 февраля 2025 года российские правоохранители смогут самостоятельно принимать решения о выдворении иностранных граждан, нарушивших миграционные правила, без необходимости судебного разбирательства. Согласно новому закону, который вступает в силу в начале следующего месяца, ответственность за выдворение будет возложена на руководителей миграционных подразделений МВД и их заместителей, а также на руководителей подразделений по контролю за наркотиками.

До сих пор для принятия решения о выдворении требовалось участие судей или пограничников, что порой занимало немало времени. Теперь же МВД получит возможность действовать быстрее, реагируя на нарушения правил пребывания в России — будь то незаконный въезд, несоответствие визовым требованиям или другие административные правонарушения.

Одной из причин принятия нового закона стали проблемы с миграционными потоками и необходимостью оперативно контролировать соблюдение правил. Власти утверждают, что таким образом можно будет повысить безопасность и снизить нагрузку на судебные органы. Это изменение также отражает усилия по улучшению миграционного законодательства, о которых ранее говорил президент Владимир Путин, подчеркивая важность эффективной миграционной политики.

Ранее, в рамках обсуждения, президент России акцентировал внимание на том, что необходимо привлекать в страну мигрантов с нужными квалификациями, но при этом с высоким уровнем контроля за соблюдением всех норм и требований.