Российский истребитель шестого поколения будет иметь улучшенную силовую установку и улучшенную скрытность.

Россия активно движется к созданию истребителя шестого поколения, который должен не только значительно опережать современные аналоги, но и отвечать возросшим требованиям по мощности и невидимости. Шеф-пилот ОКБ Сухого, летчик-испытатель Сергей Богдан раскрыл ключевые аспекты, которые станут основой для нового боевого самолета.

Основной акцент в разработке истребителя сделан на мощности силовой установки. Будущий самолет должен обладать двигателем, обеспечивающим не только высокую тягу, но и минимальный удельный расход топлива, что существенно повысит эффективность при длительных полетах и маневренности. «Тяги всегда не хватает, лишней она не бывает», — подчеркнул Богдан, объясняя, что даже самые мощные двигатели должны обеспечивать максимум производительности.

Второй ключевой момент — снижение заметности самолета для радаров противника. Этот аспект требует работы как с материалами, так и с формой конструкции. Разработчики будут стремиться к тому, чтобы истребитель стал максимально невидимым в любых диапазонах, используя новейшие технологии.

По словам Богдана, создание такого самолета — крайне затратный и сложный процесс, но российская авиационная промышленность уже двигается вперед в этом направлении, с каждым днем приближая свою цель.