В российской армии создают багги для штурмовых подразделений на базе ГАЗ-66. Мобильность, усиленная защита и высокая скорость передвижения делают это транспортное средство идеальным для действий на открытых пространствах.

В российской армии снова возрождают старые автомобили с новым дыханием — и теперь речь идет о багги, которые созданы на базе легендарного ГАЗ-66. Этот проект, запущенный специалистами ремонтно-восстановительных подразделений, позволяет значительно повысить мобильность штурмовых подразделений, делая их более защищёнными и быстрыми в боевых условиях.

Что делает новый багги особенным? Во-первых, для его создания использовали детали от старых, списанных машин, а основа — стальная рама, собранная вручную. К тому же, в отличие от стандартных моделей, новый багги стал не просто транспортом — это реальная боевая машина, усиленная металлическими листами для защиты от пуль и осколков.

Вместо стандартной кабины инженеры сделали модификацию, которая позволяет лучше разместить личный состав и увеличить грузоподъемность. Руль, сиденья и приборная панель остались от оригинала, но все остальное претерпело серьёзные изменения. Машина стала жёстче и готова к сложным условиям.

«Мы дорабатываем машину в соответствии с запросами штурмовых подразделений. Это не просто модификация — это улучшенная версия, которая должна выжить в самых сложных условиях», — поясняет Сергей Пустарнаков, водитель-сварщик, участвующий в проекте.

Этот багги идеален для операций в открытых пространствах, когда скорость и маневренность решают все. Он может стать настоящим спасением в условиях современных войн, где важно не только нанести удар, но и вовремя скрыться от ударных дронов и артиллерии.