В 2024 году войска ЦВО получили новейшие комплексы разминирования «Уран-6», которые обеспечат безопасное разминирование и очистку территорий с использованием дистанционного управления.

В 2024 году Центральный военный округ (ЦВО) получил роботов, которые изменят правила игры на поле боя. Речь о новейших комплексах разминирования «Уран-6», которые теперь стоят на вооружении инженерных войск. Эта бронемашина с дистанционным управлением настоящий спасатель для бойцов, работающих в самых опасных зонах.

«Уран-6» не просто прокладывает проходы в минных полях, он буквально очищает землю от смертельных угроз, работая на безопасном расстоянии от людей. Лёгкая бронемашина весом в 6 тонн, с мощным двигателем в 240 л.с. и дальностью управления до 800 метров, может совершать настоящие чудеса в боевых условиях. А если дело касается городских руин, где каждая улица может быть минирована, система управления сокращает дистанцию до 300 метров, но всё равно остаётся эффективной.

Этот робот не просто гаджет — это шанс для солдат вернуться домой целыми. Система, с которой работают операторы, весит всего 15 кг, а значит, её можно легко брать в любые операции. И это далеко не все возможности «Урана»: он станет незаменимым инструментом для разминирования и очистки территории в любых условиях, от полей до разрушенных городов.

Система «Уран-6» уже в строю, и её вклад в безопасность на передовой не оставит сомнений. Эти роботы реально спасают жизни.