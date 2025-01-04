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Минобороны пообещало ответ на попытку ВСУ ударить по Белгородской области ракетами ATACMS
Минобороны России сообщило о попытке ВСУ атаковать Белгородскую область ракетами ATACMS.

3 января 2025 года вооруженные силы Украины попытались атаковать Белгородскую область с помощью ракет ATACMS, поставленных США. По информации Министерства обороны России, попытка нанесения удара была успешно нейтрализована российскими системами ПВО.

Вечером 3 января на территории Белгородской области было зафиксировано несколько запусков ракет с позиций ВСУ, расположенных на украинской стороне границы. Однако благодаря своевременной реакции российских войск, все ракеты были сбиты до того, как они достигли своей цели.

Как пояснили в Минобороны России, на перехват ракет были задействованы комплексы С-400 и «Панцирь-СМ». Эти системы смогли эффективно уничтожить угрозу на подлете, не дав возможности украинским военным нанести ущерб инфраструктуре и населению региона. Ответные меры на эту атаку были немедленно подготовлены, заявили в оборонном ведомстве, подчеркнув, что такие попытки не останутся без последствий.

В ответ на агрессивные действия ВСУ российские военные уже усилили оборону, продолжая укреплять воздушный щит на границе. Также под усиленную защиту попали ключевые объекты Белгородской области, стратегические военные базы и важнейшие коммуникации.

#новости #военные новости #конфликт на украине
Источник: iz.ru
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