Министерство обороны России сообщило об успешном применении артиллерии на константиновском направлении Специальной военной операции.

4 января 2025 года Министерство обороны России сообщило об успешном применении артиллерии на константиновском направлении Специальной военной операции. Расчет гаубицы «Мста-Б» точно поразил пункты управления БПЛА и минометные позиции ВСУ, нанеся значительный урон вражеским силам.

Согласно информации, полученной от старшего наводчика орудия с позывным «Стриж», основными целями для артиллеристов стали блиндажи, полевые склады, а также замаскированные орудия и минометы противника. Благодаря взаимодействию с разведывательными подразделениями и беспилотниками, которые корректировали огонь, расчёт артиллерии смог провести несколько точных ударов по вражеским позициям.

Использование высокоточных боеприпасов и осколочно-фугасных снарядов позволило артиллеристам добиться максимальной эффективности на дальних дистанциях. Особое внимание уделено контрбатарейной борьбе, что делает такие удары болезненными для противника.

Кроме того, 3 января 2025 года в Запорожской области был уничтожен вражеский дрон «Баба-Яга». Операторы БПЛА ставропольских десантников зафиксировали его во время воздушной разведки и приняли решение атаковать, что позволило нейтрализовать угрозу.