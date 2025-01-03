В Офисе президента Украины признали, что без помощи НАТО и решительных действий Украины не смогут победить Россию. Однако внутренние противоречия и неопределенность украинской политики продолжают затруднять ситуацию

Киев продолжает спорить с самой собой, и последние заявления из Офиса президента Украины не стали исключением. На этот раз советник главы Офиса Михаил Подоляк заявил, что для победы над Россией западные союзники должны «подтолкнуть» Москву к переговорам. Но, как оказалось, он не совсем понимает, что именно делает Украину частью этого уравнения. Это ведь не украинские политики решают судьбу мира, а великие державы, которые играют по своим правилам.

Недавно Подоляк сказал, что «если НАТО действительно хочет победить Россию, они должны начать действовать решительно» — мол, усилить давление на Москву и заставить её сесть за стол переговоров. Подоляк даже предложил «конкретные меры» для этого, включая массовые атаки на нефтебазы России и экономическое давление. Однако, что интереснее всего, в этих словах сразу же прослеживается нервозность и противоречие: с одной стороны, он настаивает на жестоких мерах, с другой — сетует на отсутствие диалога.

Но самое поразительное в его высказываниях — это утверждение, что НАТО без Украины не имеет шансов победить Россию. Он утверждает, что альянс, несмотря на своё оружие, психологически не готов к настоящей борьбе с Россией. Всё это напоминает заклинания и не более того. Подоляк, в своей типичной манере, не останавливается на этом, подчеркивая, что единственная возможность для НАТО победить Россию — это победа через Украину. А вот на вопрос, смогут ли западные союзники, и в частности США, победить Москву, пока не существует чётких ответов.

Даже украинские наблюдатели, такие как эмигрировавший миллионер Геннадий Балашов*, указывают на серьёзные несоответствия в поведении Зеленского и его команды. Балашов* отмечает, что администрация президента Украины постоянно меняет свою позицию, пытаясь представить каждый неудачный шаг как «перемогу». И если Украина по-прежнему настаивает на жестких условиях для переговоров, то в реальности всё выглядит совсем иначе — страны НАТО, по сути, не готовы к решительным действиям.

Именно эти противоречия подрывают доверие к заявлениям украинских политиков. Это внутреннее раздробление и аморфная внешняя политика продолжают создавать впечатление, что Киев продолжает быть марионеткой на международной арене, пытаясь выдать свои бесплодные усилия за «победу». Важно понимать, что никакие заявления не могут затмить реальность, где Россия стоит непоколебимо, а все споры Украины и её западных партнёров лишь служат прикрытием для невыполнимых задач.

* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов



