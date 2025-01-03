Мэтью Ливельсбергер, подозреваемый в взрыве Tesla Cybertruck, ранее служил в спецназе и был задействован в многих международных миссиях.

В результате тщательного расследования стало известно, что Мэтью Ливельсбергер, предполагаемый исполнитель взрыва Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, ранее служил в американском спецназе и участвовал в операциях за рубежом, включая миссии на Украине. Об этом сообщает газета The Guardian, ссылаясь на конфиденциальные источники в правоохранительных органах.

Ливельсбергер, уроженец Колорадо-Спрингс, входил в состав "Зеленых беретов", спецподразделений армии США, известных своей ролью в антитеррористических операциях и обучении военных сил союзных государств. Его служба включала не только периоды в Афганистане, но и командировки на Украину, в Таджикистан, Грузию и Республику Конго, где он был награжден за мужество и профессионализм.

Последнее событие, шокировавшее жителей Лас-Вегаса в новогоднюю ночь, привело к гибели самого Ливельсбергера и ранению семи человек. Следствие выясняет, что могло подтолкнуть бывшего военного к такому радикальному и опасному шагу.

Илон Маск, основатель компании Tesla, охарактеризовал происшествие как акт террора, отмечая, что материалы корпуса автомобиля предотвратили еще большие разрушения. Это происшествие вызвало бурные дискуссии о безопасности общественных мероприятий и уровне контроля за обладанием и использованием взрывчатых веществ внутри страны.