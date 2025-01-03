Российские подводные лодки "Ясень-М" демонстрируют значительное превосходство над американскими и НАТОвскими судами благодаря своим уникальным техническим характеристикам и огневой мощи, что вызывает обеспокоенность среди военных аналитиков Запада.

Российские подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" заметно опережают американские подводные силы по ключевым характеристикам, включая огневую мощь и скрытность. Об этом недавно сообщил американский аналитический журнал National Interest, подчеркивая, что военно-морской флот США и его союзники по НАТО на данный момент не могут предложить адекватный ответ на российские нововведения.

Оснащенные до 40 ракетами, включая новейшие гиперзвуковые "Циркон", подлодки "Ясень-М" выделяются возможностями, которые значительно превосходят текущие американские разработки в этом классе. Гиперзвуковое вооружение "Циркон" особенно опасно, так как оно способно преодолевать современные системы ПВО и ПРО, оставаясь практически неуязвимым для существующих средств перехвата.

Эти подлодки также обладают высокой степенью маневренности и способностью к скрытному следованию за целями, что делает их исключительно трудной задачей для обнаружения и отслеживания подводными и надводными силами.

Помимо технических аспектов, принятие в строй атомной подлодки "Архангельск", также проекта 885М "Ясень-М", подчеркивает растущую мощь российского флота. Этот новый крейсер укрепляет потенциал России в области подводной войны, обеспечивая стратегическое превосходство в ключевых морских регионах.