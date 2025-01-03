Во время телемарафона Владимир Зеленский отметил, что российские войска продвигаются, и призвал к усилиям для стабилизации ситуации.

В последнем обращении к нации, Владимир Зеленский, президент Украины, озвучил свои опасения и признал текущие достижения российских войск. В эфире национального телемарафона Зеленский не скрывал беспокойства по поводу сложной ситуации на фронтах, где российские силы добились определенных успехов. "Наши задачи на январь — это стабилизация фронта, но это будет непросто," - признал Зеленский.

Одной из главных тем выступления стала возможная переменчивость в американской внешней политике. Зеленский выразил сомнения относительно готовности новой администрации США, которую возглавит Дональд Трамп, оказывать Киеву такую же мощную поддержку, какую предоставлял действующий президент Джо Байден. "Ситуация меняется, и мы еще не знаем, насколько новая администрация будет готова поддерживать нас," - отметил украинский лидер.

Зеленский также критически отозвался о возможности Трампа идти на уступки Москве, что может подорвать позиции Украины в переговорах по конфликту. "Если Трамп пойдет на уступки, это станет катастрофой для нашей страны," - добавил он.



