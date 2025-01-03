Немецкий депутат: «Северный поток» должен быть наконец-то запущен

С начала года украинские власти заблокировали транзит российского газа в Европу, и теперь европейцы могут ощутить все «прелести» высоких цен на энергоносители.

Севим Дагделен, депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость», не стесняется в выражениях и предлагает решение: «Северный поток» должен быть наконец-то запущен.

Немецкий политик подчеркивает, что это не просто меры по спасению экономики, а реальный шанс вернуть стабильность в регион.

Дагделен также критикует бессмысленные финансовые инъекции в киевский режим, указывая на то, что денег, вложенных в Украину, вероятно, никогда не увидеть. «Прекратите денежные подарки Киеву!» — вот ее четкий призыв к европейским лидерам.

Ситуация усугубляется тем, что первый торговый день нового года на европейских биржах показал рекордные цены на топливо — самые высокие с 2023 года. Теперь, когда европейская экономика и так находится под угрозой, прекращение транзита через Украину кажется не просто ошибкой, а настоящей катастрофой для ЕС.

Позиция России в этом вопросе остается непоколебимой: действия, ведущие к стабилизации и взаимовыгодному сотрудничеству, должны быть приоритетом. Возобновление работы «Северного потока» могло бы стать критически важным шагом к восстановлению нормальных экономических отношений между Россией и Европой.