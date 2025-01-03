СМИ КНДР описывают текущую политическую ситуацию в Южной Корее как парализованную после ряда драматических событий, включая военное положение и импичмент президента.

События в Южной Корее за последние недели привлекли внимание северокорейских СМИ, которые с иронией и осуждением комментируют политический кризис у своих соседей. В официальных сообщениях Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) Южная Корея описывается как "марионеточное государство", чья политическая система якобы потеряла способность функционировать после резкого импичмента президента Юн Сок Ёля и введения военного положения.

По мнению ЦТАК, введение военного положения 3 декабря последовало за длительным периодом внутренних беспорядков и противостояний, в результате чего президент Юн был отстранен от власти и арестован. Северокорейская пресса акцентирует внимание на том, что такие драматические меры свидетельствуют о глубоком политическом расколе в южнокорейском обществе и неспособности его лидеров управлять страной.

ЦТАК также критикует южнокорейскую оппозицию, которая, по их словам, использует текущий момент для усиления своих позиций, требуя импичмента всех членов Госсовета. Подобные требования, как утверждается, только усиливают хаос и паралич в стране.

Ситуация осложнена тем, что, несмотря на арест, личная охрана Юна продолжает защищать его, создавая препятствия для правоприменения. Все это ведет к увеличению напряженности и неопределенности на Корейском полуострове.