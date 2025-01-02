Крупнейший айсберг Антарктики A23a начал свой дрейф к открытому морю, вызывая тревогу среди специалистов и мореплавателей из-за потенциальной угрозы для судоходства в регионе.

Внезапно освободившийся из ледового плена, айсберг A23a, один из самых крупных зафиксированных айсбергов, начал свой неожиданный дрейф к открытым водам. Этот колоссальный ледяной блок, площадью около 4,2 тысячи квадратных километров, высвободился вблизи Южных Оркнейских островов и теперь направляется на север.

Изначально образованный в 1986 году и находившийся в статичном состоянии в море Уэдделла, A23a представлял собой постоянный элемент антарктического пейзажа. Однако, недавнее изменение его положения привело к тому, что айсберг начал движение со скоростью до 150 километров в месяц, что стало вызовом для международного судоходства.

Эксперты из Центра ледовой и гидрометеорологической информации активно мониторят ситуацию, поскольку дрейфующий айсберг может создать серьезные препятствия для судоходных маршрутов в этом стратегически важном регионе. Возможное столкновение с морскими судами или даже временное закрытие некоторых маршрутов могут иметь значительные экономические последствия.

«Мы сталкиваемся с непредсказуемым поведением одного из самых крупных айсбергов, который теперь может влиять на международное судоходство», - комментирует ситуацию ведущий специалист Центра.