В рамках укрепления национальной безопасности Россия активизировала программу замены ракет «Тополь» на передовые «Ярс», тем самым подняв эффективность стратегических ядерных сил на качественно новый уровень.

Министерство обороны РФ объявило о запуске программы по замене ракетного комплекса «Тополь» на более совершенный и мощный «Ярс». Эта инициатива направлена на усиление боеспособности Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и гарантирование национальной безопасности страны на десятилетия вперёд.

Татищевская ракетная дивизия станет следующей, кто пройдет через этот процесс модернизации, следуя примеру Козельского соединения, которое уже успешно завершило своё переоснащение. Новые ракетные системы «Ярс» обладают улучшенными характеристиками по дальности действия и точности поражения целей, а также способностью преодолевать современные и перспективные системы противоракетной обороны.

«Перевооружение РВСН — это не только техническое обновление, но и часть нашей ответственности за мирное будущее страны», — подчеркнул Андрей Добряков, заместитель руководителя Росавиации.

«Ярс» представляет собой межконтинентальную баллистическую ракету с твердотопливным двигателем, способную нести несколько независимо целеуказываемых ядерных боеголовок.