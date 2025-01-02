Росавиация сертифицировала два новых мультироторных дрона, способных улучшить агрохимическую обработку полей и укрепить технологическое лидерство России в области беспилотной авиации.

Росавиация официально сертифицировала два мультироторных дрона «АХД-6» и «Рубин А50», каждый из которых способен взлетать с весом более 30 кг.

Заместитель руководителя Росавиации Андрей Добряков подчеркнул значимость этого события: "Сертификация этих моделей укрепляет технологический суверенитет нашей страны и открывает новые горизонты для использования БПЛА в национальной экономике."

Обе модели, разработанные компанией «ВТС Джетс», предназначены для выполнения задач в сельскохозяйственной сфере на высоте до 10 метров. Они оборудованы системами для распыления как жидких, так и твёрдых агрохимикатов, что позволяет максимально эффективно обрабатывать поля и участки.

Выдача сертификатов говорит о соответствии новых беспилотников всем требованиям Федеральных авиационных правил, что дает зеленый свет их использованию в общем воздушном пространстве страны.

Этот шаг вполне в духе последних указаний президента Владимира Путина, направленных на активизацию разработки и внедрения беспилотных технологий в различные отрасли экономики России, чтобы обеспечить стране технологическое лидерство на международной арене.