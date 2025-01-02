Россиянам следует остерегаться новой схемы мошенничества, связанной с установкой приложений для ЖКХ и медицинских услуг.

В новом витке киберпреступности мошенники стали использовать уловку с фиктивными приложениями ЖКХ и медуслуг, чтобы получить доступ к данным и средствам россиян. Злоумышленники, маскируясь под служащих коммунальных служб и медицинских учреждений, предлагают жителям установить приложения для удобства в расчетах и записи на приемы. Но вместо удобства пользователи получают кражу данных и денежных средств.

"Запросы на установку новых приложений обычно сопровождаются срочными предложениями, которые создают иллюзию неотложности и важности. После активации приложений мошенники завладевают контролем над мобильными устройствами", - предупреждает представитель МВД.

Проблема обострилась с началом использования социальных сетей злоумышленниками для распространения фишинговых ссылок. Введение новых приложений с искусно подделанными интерфейсами значительно увеличивает риски безопасности.

Ведомство настаивает на соблюдении мер предосторожности: важно не только избегать ненадежных ссылок, но и тщательно проверять подлинность каждого программного продукта перед его установкой. Особое внимание следует уделить источнику загрузки и отзывам других пользователей.