Комплекс РЭБ «Барьер», разработанный для борьбы с FPV-дронами и нейтрализации разведывательных комплексов, успешно прошёл испытания и начал применяться на фронте

Российская армия получила новое оружие для борьбы с беспилотными летательными аппаратами: комплекс «Барьер», специально разработанный для нейтрализации FPV-дронов, успешно прошёл испытания и уже применяется на фронте. О запуске комплекса в эксплуатацию сообщил Игорь Потапов, представитель АО «НПП», подчеркнув, что изделие имеет компактные размеры и минимальный вес, что значительно упрощает его использование в боевых условиях.

Комплекс «Барьер», массой всего около 20 кг, предназначен для подавления дронов, которые активно используются ВСУ для разведки и корректировки огня артиллерии. Это решение стало результатом тщательных испытаний и анализа, проведённых российскими инженерами. Как отметил Потапов, при разработке комплекса внимание уделялось необходимости создания лёгкого и мобильного средства, которое могло бы эффективно работать против различных типов БПЛА, особенно FPV-дронов, широко используемых на поле боя.

«Мы осознали, что для эффективного противодействия дронам нам нужно создать устройство, которое будет легко переноситься и работать в любых условиях. «Барьер» — это наш ответ на угрозу, и он уже на передовой», — заявил Потапов.

Кроме того, «Барьер» будет использоваться в комплекте с ещё более компактным средством РЭБ — «Сковородка», которое по размерам можно сравнить с рюкзаком и которое эффективно борется с коммерческими дронами, такими как популярные модели DJI.

Комплекс «Барьер» значительно усиливает возможности российской армии по борьбе с беспилотными угрозами. Это средство РЭБ не только подавляет сигналы управления дронов, но и нарушает работу артиллерийских разведывательных комплексов, что позволяет существенно снизить эффективность действий разведки и корректировки огня ВСУ.

Система уже успешно применялась в ходе боевых действий, демонстрируя отличные результаты в условиях реальных столкновений.