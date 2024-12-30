В 2025 году российская авиация будет сосредоточена на поддержании боевой готовности, освоении новейших вооружений и повышении уровня подготовки летчиков.

В 2025 году российская дальняя авиация будет сосредоточена на поддержании максимальной боевой готовности, освоении новейших и модернизированных образцов военной техники, а также на совершенствовании навыков экипажей для выполнения высокоточных боевых задач в любых условиях. Эти цели были обозначены Минобороны России в рамках стратегического плана для ВКС, который включает в себя как технические, так и организационные аспекты.

В первую очередь, командование дальней авиацией подчеркивает важность укрепления морально-психологического состояния личного состава и повышения уровня материально-технического обеспечения. Летчики продолжат осваивать новые системы вооружений, а также будут активно совершенствовать свою подготовку в реальных и симулированных боевых условиях.

На вооружении дальней авиации России находятся стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также самолеты-заправщики, что позволит России поддерживать стратегическую ударную силу и иметь возможность развертывать мощные удары на дальние расстояния. Эти машины будут продолжать играть ключевую роль в системе сдерживания и готовности к выполнению самых сложных задач.

Командующий дальней авиацией ВКС России Сергей Кувалдин отметил, что основная задача — обеспечить нужный уровень подготовки экипажей и технической исправности воздушных судов, чтобы авиация оставалась готовой к выполнению любых стратегических операций.