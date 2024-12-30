Мобильная группировка РВСН России полностью перевооружена на современные комплексы, включая «Ярс», что позволяет значительно повысить потенциал ядерного сдерживания страны и готовность к выполнению боевых задач.

Россия завершила грандиозную модернизацию Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). В мобильной группировке теперь 100% вооружения составляют самые современные ракетные комплексы, включая мощнейшие системы «Ярс».

Министерство обороны России заявило, что после перевооружения доля современных образцов вооружения в РВСН составила 88%, а мобильные группы получили самое лучшее – ракеты с дальностью и точностью, которые не оставляют шансов противнику. Уже в ближайшие годы российская армия продолжит усиление, и в 2025 году ожидается переход на «Ярс» для одной из дивизий в Саратовской области, заменяя устаревшие комплексы «Тополь-М».

Планируется также создание новых формирований средней дальности, что только усилит мобильность и способность РВСН действовать в любых условиях. Россия открыто заявляет о готовности защищать свои интересы и продемонстрировать, что любые угрозы будут встречены решительным и безапелляционным ответом.