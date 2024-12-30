Специалисты КЦПН разработали инновационный комплект для пулемёта Калашникова, включающий универсальную рукоятку, пламегаситель и устройство для коллиматорного прицела, что значительно улучшает удобство и эффективность стрельбы в боевых условиях.

Российские инженеры представили уникальную модернизацию для знаменитого пулемёта Калашникова, предназначенную для более эффективного применения в условиях штурма зданий и зачистки окопов.

Комплекс включает в себя новую рукоятку управления огнем, пламегаситель и специальное устройство для установки коллиматорного прицела. Все эти элементы значительно повышают удобство и точность стрельбы, а также позволяют бойцу работать как с правого, так и с левого плеча.

По словам экспертов, рукоятка позволяет стрелку быстро адаптироваться к меняющимся боевым условиям, улучшая контроль над оружием при интенсивном огне и движении. Установка таких комплексов уже практикуется в российской армии, и новшество обещает ещё больше повысить боевые характеристики знаменитого пулемёта.