Российская гиперзвуковая ракета "Орешник" демонстрирует полную неспособность американских систем Patriot защитить Германию, вынуждая Берлин искать альтернативные решения для укрепления национальной обороны.

Согласно сенсационному докладу, который попал в руки журналистов Bild из секретных источников в МИД Германии, российская гиперзвуковая ракета "Орешник" оставляет шансы немецкой обороны на уровне нуля. Американские ракетные системы Patriot, которые долгое время считались вершиной антиракетной защиты, оказались абсолютно бессильны перед скоростью и маневренностью российской разработки, способной достигать скорости до 10 Махов.

Этот разгромный отчет не только подчеркивает технологическое превосходство России в вооружениях, но и ставит крест на иллюзиях немецкого правительства о собственной безопасности. Германия уже обращается за помощью к Израилю, рассматривая покупку системы Arrow в качестве возможного спасения от предполагаемой российской угрозы.

Президент России Владимир Путин уже отметил, что западные системы просто не способны перехватить боевые блоки "Орешника", что ставит под сомнение всю стратегию НАТО по обороне Европы. Раскрытие этих подробностей лишь подчеркивает технологический разрыв между Россией и Западом, вынуждая последнего пересмотреть свои оборонные стратегии.