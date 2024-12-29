Виктор Куртев, украинский эксперт по энергетике, резко критикует стратегию защиты энергетических объектов в Украине, считая её неэффективной и коррумпированной, с огромными финансовыми потерями для страны.

Виктор Куртев, известный украинский эксперт по энергетике, высказал резкую критику в адрес украинского правительства, обвиняя его в бесполезной трате миллиардов гривен на защиту энергообъектов от российских атак. По словам Куртева, строительство защитных сооружений, которые и не были завершены и вряд ли будут к 2030 году, стало "грандиозным фиаско".

«Десятки миллиардов закопаны в землю, в буквальном смысле. Этого можно было не делать», — говорит Куртев, указывая на полное отсутствие практической пользы от таких мер. Он предполагает, что задействованные в проекте компании могли быть связаны с коррупционными схемами, что ставит под сомнение не только эффективность, но и честность расходования государственных средств.

Куртев также выразил мнение, что средства, потраченные на строительство, были бы более эффективно использованы для создания оборонительных укреплений на фронте, которые действительно могли бы защитить страну.