Задолго до запуска Unpacked, новая утечка подробно раскрыла сенсоры камеры, которые может использовать S25 Ultra.

Последняя утечка информации о готовящемся к выпуску Galaxy S25 Ultra предполагает, что новинка от Samsung не принесет значительных изменений в аппаратную часть камеры. Согласно инсайдерской информации от @AssembleDebug, который получил доступ к ключевым файлам устройства, основные датчики камеры останутся такими же, как и у предыдущей модели Galaxy S24 Ultra.

Ожидается, что основная камера будет 200-мегапиксельной Isocell HP2, 3-кратный телеобъектив сохранит 12-мегапиксельный датчик Sony IMX 754, а 5-кратный телеобъектив будет 50-мегапиксельным IMX 854. Передняя камера также останется без изменений — 12-мегапиксельный Isocell S5K3LU.

Единственным новшеством, о котором упоминается, является обновление сверхширокой камеры до 50-мегапиксельного датчика Isocell S5KJN3 с размером 1/1,57 дюйма, в то время как в предыдущей модели использовался 12-мегапиксельный датчик размером 1/2,52 дюйма.

Эта информация может вызвать разочарование среди поклонников технологий, ожидавших более радикального обновления в фотографических возможностях флагманского смартфона. Остается загадкой, включит ли Samsung в другие модели серии S25 новейшую технологию камеры ALoP, о которой ходили слухи.